L’uscita definitiva degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi è una brutta notizia per tutti

Gli Stati Uniti hanno lasciato ufficialmente l’accordo di Parigi. La decisione è stata presa una settimana fa e rappresenta un colpo duro per la lotta globale al cambiamento climatico. Ora, senza gli Stati Uniti, il quadro internazionale si complica e le speranze di ridurre le emissioni si riducono notevolmente.

Una settimana fa gli Stati Uniti sono definitivamente usciti dall'accordo di Parigi, il trattato internazionale per la lotta al cambiamento climatico. Il recesso formale di uno Stato dall'accordo diventa effettivo solo un anno dopo la data di ricezione della relativa notifica. Il presidente Donald Trump aveva firmato l'ordine esecutivo per il ritiro nel gennaio dello scorso anno, durante il primo giorno del suo secondo mandato. Tuttavia, è solo da questa settimana che si concretizza l'uscita dall'accordo di Parigi del principale responsabile storico di gas serra nell'atmosfera. Adottato nel 2015 dai centonovantacinque Paesi membri dell'Unfccc (la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), l'accordo di Parigi ha come principale obiettivo quello di contenere l'innalzamento della temperatura globale sotto i due gradi celsius rispetto ai livelli registrati in epoca preindustriale.

