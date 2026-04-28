Il gotha del Pd a Castel Volturno per ribadire il ' no' al Cpr | Insulto politico al territorio

A Castel Volturno si è svolta la prima riunione della direzione provinciale del Partito Democratico, un appuntamento che ha visto riuniti membri di spicco del partito. La discussione si è concentrata sulla questione del Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr), di cui i deputati del Pd hanno ribadito la contrarietà. La scelta del luogo ha voluto sottolineare l’attenzione della politica locale verso temi che coinvolgono direttamente il territorio.

A Castel Volturno la prima direzione provinciale del Partito Democratico. Un luogo scelto sia per segnare un cambio di passo, con la politica che torna sui territori, sia per la vicenda del Cpr da 41 milioni di euro su cui i dem hanno da subito espresso la loro contrarietà, con i deputati del Pd.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cpr a Castel Volturno, Zinzi e Cerreto: "Passo concreto per sicurezza del territorio"Non si arrestano le polemiche sulla realizzazione di un centro per il rimpatrio a Castel Volturno. CPR a Castel Volturno, Zinzi: “Piantedosi pronto al confronto con il vescovo Lagnese”Si apre uno spiraglio di dialogo istituzionale sul progetto del CPR di Castel Volturno. Panoramica sull’argomento PRIMA DIREZIONE PD A CASTEL VOLTURNO - Il Comune deve essere la Long Beach d’Italia, non un centro di detenzione: l’attacco di Stefano Graziano al Governo21:04:37 La prima direzione provinciale guidata da Stefano Lombardi ha sancito un netto cambio di passo, perché il Partito Democratico torna a fare politica tra la gente e per i territori. A San Nico ... casertafocus.net Castel Volturno, il no del Pd al centro per il rimpatrio: «È uno scempio politico»No al centro per il rimpatrio a Castel Volturno in provincia di Caserta. Lo ribadiscono i deputati del Partito democratico Stefano Graziano, Piero De Luca e Marco Sarracino. «La ... ilmattino.it