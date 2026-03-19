Volley femminile Igor Gorgonzola Novara e Politecnico di Torino insieme per innovare performance e prevenzione infortuni

La pallavolo femminile si apre a nuove collaborazioni tra il club Igor Gorgonzola Novara e il Politecnico di Torino, con l’obiettivo di sviluppare strumenti innovativi per migliorare le performance delle atlete e prevenire gli infortuni. La partnership prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate e metodi scientifici per analizzare e ottimizzare gli allenamenti. L’accordo si concentra sulla ricerca e sull’applicazione di soluzioni pratiche per il settore.

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