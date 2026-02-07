I ragazzi dell’Istituto tecnico agrario di Sondrio hanno conquistato il primo posto alla Fiera di Verona. La scuola, diretta da Dario Fascetta, ha portato a casa il premio con la loro rassegna delle razze bovine. L’evento, uno dei più importanti nel settore agricolo e zootecnico in Italia, ha visto i giovani studenti mettere in mostra le loro competenze. La partecipazione si è conclusa con un risultato di rilievo per l’istituto, che si conferma tra i protagonisti del settore.

L’Istituto tecnico agrario di Sondrio sale sul podio alla Fiera di Verona. Prestigioso risultato per la scuola diretta dal dirigente Dario Fascetta, che mercoledì ha partecipato alla Fiera scaligera, uno degli appuntamenti fieristici più importanti a livello nazionale per il comparto agricolo e zootecnico. In questo contesto di alto livello, l’istituto ha preso parte alla gara di valutazione morfologica delle razze bovine Frisona, Pezzata Rossa e Bruna, confrontandosi con 26 istituti provenienti da tutta Italia. La rappresentanza sondriese ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, conquistando il terzo posto nella classifica generale e, soprattutto, il primo posto nella valutazione della razza Bruna, una delle razze simbolo dell’allevamento di montagna e particolarmente significativa per il territorio valtellinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rassegna razze bovine. I ragazzi dell’Agrario premiati alla fiera di Verona

