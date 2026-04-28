Il Giro d’Italia sbarca su Fortnite | la corsa rosa cerca di conquistare il pubblico più giovane diventando un videogioco

Il Giro d’Italia ha deciso di entrare nel mondo dei videogiochi scegliendo Fortnite, uno dei titoli più popolari con circa 100 milioni di giocatori attivi ogni mese. La corsa ciclistica si presenta così in una versione digitale, puntando a raggiungere un pubblico più giovane e appassionato di gaming. Questa collaborazione rappresenta un tentativo di avvicinare gli appassionati di sport a un nuovo modo di vivere la competizione.

Il Giro d’Italia ha scelto Fortnite, il videogioco da 100 milioni di giocatori mensili, per promuovere la sua edizione numero 109. Per farlo ha commissionato la realizzazione di una mappa personalizzata che ricrea in digitale otto tappe iconiche della competizione ciclistica più famosa del nostro Paese. Non è la prima volta che un’istituzione italiana sceglie il mondo dei videogiochi per promuoversi e il motivo di questa scelta è uno solo: raggiungere un pubblico giovane e giovanissimo per rimpolpare le fila degli appassionati. Cosa c’è nella mappa di Fortnite del Giro d’Italia e come giocarci. Per giocare alla mappa del Giro d’Italia di Fortnite bisogna scaricare il gioco (disponibile gratuitamente su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android e iOS) e poi, nella barra di ricerca, incollare il codice 2964-6590-5518.🔗 Leggi su Open.online

Epstein Adas'na Girdim - Epstein ADASI OLAYI ve Görüntüleri

Notizie correlate

Leggi anche: Il Giro d'Italia sbarca su Fortnite: la Corsa Rosa entra nel gaming

Leggi anche: Il Giro d'Italia attraversa il Ravennate: l'attesa per la corsa rosa e le modifiche alla viabilità

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Il Giro d’Italia debutta su Fortnite; Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVE; Domenica 19 aprile a Carpi il Giro d’Italia per la Pace.

Il Giro d’Italia debutta su FortniteIl Giro d’Italia entra ufficialmente nel mondo del gaming e debutta su Fortnite, il celebre videogioco sviluppato da Epic Games. giroditalia.it

Il Giro d'Italia sbarca su Fortnite: la Corsa Rosa entra nel gamingLa mappa permetterà di pedalare su otto tappe del percorso. Per la prima volta ci sarà una bicicletta come mezzo di spostamento nel videogioco ... gazzetta.it

Netcompany INEOS, nuovo nome e maglia a partire dal Giro d’Italia x.com

Maxi frode fiscale in Campania: giro da 166 milioni nella logistica, sequestri per oltre 30 milioni e 29 indagati #campania #Frodefiscale #GuardiadiFinanza facebook