Il sogno di Riccardo continua | il giovane brianzolo è in finale a The Voice Kids

Riccardo, il 12enne di Limbiate, ha raggiunto la finale di The Voice Kids. Durante la semifinale di sabato 7 febbraio, il giovane talento brianzolo ha superato gli avversari e si è qualificato per l’ultimo atto del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Ora spera di portare a casa il trofeo e realizzare il suo sogno.

Riccardo è in finale per The Voice Kids. Il 12enne di Limbiate infatti è riuscito a strappare il pass per la finale del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici durante la semifinale andata in onda sabato 7 febbraio. La semifinale Il giovane studente della Academy musical arts di Seregno.

