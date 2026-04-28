Oggi si ricorda la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, un momento dedicato a sensibilizzare sull’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri. In questa occasione vengono spesso organizzati eventi e iniziative per promuovere norme e pratiche che tutelano i lavoratori da infortuni e rischi. La giornata rappresenta un’occasione per riflettere sull’applicazione delle misure di sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro.

CASTELFIORENTINO Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro. Per l’occasione la Fondazione Regolino invita tutti a teatro per la prima nazionale dello spettacolo “Il giorno dopo“, stasera alle 21 al teatro del Popolo di Castelfiorentino: un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per portare al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza sul lavoro attraverso un linguaggio che sappia coinvolgere ed emozionare. “Il giorno dopo“ è stato scritto appositamente per dare voce alle conseguenze umane degli infortuni sul lavoro e per contribuire a diffondere una cultura della sicurezza che superi gli aspetti puramente normativi, diventando patrimonio condiviso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il giorno dopo“, un testo per riflettere

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