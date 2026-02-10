Giorno del Ricordo delle foibe Mattarella e Meloni alla Camera Il capo dello Stato | Riflettere sulle pagine buie della nostra storia

Questa mattina, alla Camera dei Deputati, Meloni e Mattarella si sono alternati nel ricordare le vittime delle foibe. Il presidente della Repubblica ha invitato a riflettere sulle pagine nere della nostra storia, mentre bandiere italiane ed europee sono state issate a mezz’asta in segno di rispetto. La giornata si è svolta con momenti di commemorazione e silenzio, per non dimenticare un passato ancora presente.

Bandiera italiana ed europea a mezz’asta alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nel Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata-istriano. La cerimonia del 10 febbraio si è svolta nell’Aula di Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L’ingresso del capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso, seguito dall’esecuzione dell’ Inno di Mameli e dagli interventi istituzionali di apertura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Martedì 10 febbraio, alle 10, l’Aula di Montecitorio ospiterà la cerimonia per il Giorno del Ricordo.

Oggi l’Italia ricorda i martiri delle Foibe.

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse.

