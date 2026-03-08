Otto marzo Marano M5s | Un giorno per riflettere sulla parità e sulla lotta per i diritti

Il 8 marzo, a Marano, il Movimento 5 Stelle invita a dedicare la giornata alla riflessione sulla parità di genere e sui diritti delle donne. La data viene presentata come un’occasione per approfondire l’importanza di ridurre le differenze salariali e di riconoscere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La giornata vuole essere un momento di attenzione e sensibilizzazione su questi temi.

La deputata: “Oggi è la Festa delle Donne, un giorno in cui si celebra la forza, la determinazione e la resilienza delle donne di tutto il mondo. Ma è anche un’occasione per riflettere sulla strada ancora lunga che dobbiamo percorrere per raggiungere la parità e la giustizia”. “Oggi deve essere un giorno di riflessione e di impegno per la parità salariale e per il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La parità salariale è ancora un obiettivo lontano. Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, anche a parità di lavoro e di qualifiche. Questo è inaccettabile e deve cambiare". Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Otto marzo, l'Umbria si mobilita per le donne: dalla politica alle iniziative sul territorio, un coro unito per parità e dirittiLa sindaca Ferdinandi: "La qualità democratica di un Paese si misura nella libertà delle donne".

