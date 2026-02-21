Perché la Gen Z sta umiliando i genitori con i montaggi stile Reality Show? il nuovo trend di TikTok è ovunque

Una famiglia californiana ha deciso di condividere le proprie vacanze alle Hawaii attraverso video che ricordano i reality show, attirando milioni di visualizzazioni. La tendenza della Generazione Z di creare montaggi divertenti e spesso impertinenti sta conquistando TikTok, dove i giovani usano l’ironia per “sgridare” simbolicamente i genitori. Questa moda, diffusa rapidamente, mostra come i ragazzi utilizzino i social per esprimere la propria identità e criticare i modelli tradizionali.

Una famiglia californiana ha trasformato le vacanze a Hawaii in un vero e proprio reality show virale. Devin McGovern, produttore televisivo, e sua moglie Marlene Martinez hanno deciso di filmare ogni momento del viaggio con le due figlie, di 6 e 3 anni, creando un montaggio drammatico in stile trailer televisivo. Il risultato mostra la vita familiare senza filtri: urla, pianti, piccoli incidenti e persino uno schiaffetto notturno, intervallati da tramonti tropicali e momenti di gioia. Il video, pubblicato su Instagram, ha rapidamente conquistato milioni di visualizzazioni, suscitando sia risate sia empatia tra i genitori e diventando un esempio di come la realtà familiare possa essere raccontata in modo creativo e divertente.🔗 Leggi su Screenworld.it

