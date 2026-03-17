Tiffany & Co. ha inaugurato il suo nuovo flagship a Pechino, un grande negozio che si distingue per il design e la varietà di gioielli esposti. Il negozio si trova nel centro della città e si sviluppa su più piani, attirando l'attenzione di appassionati e curiosi. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e clienti, mentre l’evento ha ricevuto copertura sui social media di influencer e fashion insider.

Se pensavate che Tiffany & Co. fosse solo il brand dei diamanti più iconici di New York, è il momento di aggiornare il moodboard. Il gioielliere americano ha appena aperto un nuovo mega-flagship a Pechino, nel cuore ultra cool di Taikoo Li Sanlitun, e l’opening è stato uno di quegli eventi che mescolano lusso, cultura pop e un po’ di quella magia fashion che fa impazzire TikTok e le fashion girl di mezzo mondo. Il nuovo flagship Tiffany & Co. a Pechino è praticamente un’esperienza (non solo uno store). Il debutto ufficiale è stato celebrato con una cerimonia super elegante direttamente davanti allo store, con il classico ribbon-cutting moment — ma con un cast di ospiti che sembrava più una première cinematografica che un’apertura retail. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tiffany & Co. apre il nuovo flagship a Pechino: il tempio dei diamanti che sta già facendo impazzire fashion insider e Gen Z

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