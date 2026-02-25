Giardino segreto a Roma | l’oasi verde e gratuita nel cuore del centro storico che pochi conoscono

Un giardino nascosto a Roma rimane sconosciuto a molti, nonostante si trovi nel cuore del centro storico. La causa di questa scarsa frequentazione risiede nella sua posizione poco visibile e nell’ingresso riservato a pochi. Il luogo, circondato da antiche mura, offre un’oasi di tranquillità lontano dal trambusto cittadino. Chi lo scopre si sorprende per la sua atmosfera tranquilla e i dettagli curati. È un angolo di pace che merita di essere conosciuto.

A Roma c’è un giardino segreto. Si trova immerso nel centro storico della Capitale ed è un luogo sospeso nello spazio e nel tempo, in grado di sorprendere anche chi crede di conoscere già ogni angolo della città più bella del mondo. Anche perché si trova a pochi passi dal traffico e dalla frenesia urbana più pura, offrendo un angolo di ristoro silenzioso e inaspettato – e addirittura gratuito. Una vera e propria oasi verde nella quale la fanno da padrone lo scroscio dell’acqua e i suoni della natura. Ma dove si trova? Roma: un giardino segreto inaspettato in un cortile rinascimentale che si trasforma in rifugio verde. 🔗 Leggi su Funweek.it

La Grotta di Lourdes nella chiesa di Sant’Agostino. Un’oasi di preghiera nel cuore del centro storicoNel cuore di Roma, nella chiesa di Sant’Agostino, c’è una piccola riproduzione della Grotta di Lourdes.

Ha oltre 3500 anni, è alto come un grattacielo e si trova nel centro di Roma: pochi lo conosconoNel cuore di Roma, vicino a San Giovanni in Laterano, si trova un monumento di oltre 3.

Argomenti correlati

Sta per riaprire un hotel leggendario di Venezia. Terrazza, bar e oltre 200 anni di storia; Un anno per Pia Pera nel decimo anniversario della scomparsa della scrittrice.

Il giardino segreto dietro al Fontanone del GianicoloVisitare il giardino segreto del Fontanone è un'esperienza indimenticabile. Oltre alla bellezza del luogo, si ha la possibilità di scoprire un pezzo di storia di Roma, lontano dai circuiti turistici p ... msn.com

In un giardino segreto di Roma apre un bar con buon cibo che sembra sospeso tra le nuvoleQuanti sono a Roma i giardini nascosti che, intravedendoli da fuori, fanno venir voglia di entrare a scoprirli e magari sostare un po’. Un patrimonio di luoghi che non sempre esprimono il proprio ... romatoday.it

Dopo i tremila visitatori della scorsa edizione, parte la caccia ai nuovi luoghi: hai un giardino segreto Ecco come candidarlo entro fine mese - facebook.com facebook