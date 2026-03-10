Riapre al pubblico il giardino segreto all'italiana tra i più belli d'Europa | ecco dove si trova

Il giardino segreto “all’italiana” di Pojega, costruito nel XVIII secolo dalla famiglia Rizzardi, riapre al pubblico il 28 marzo. Si trova tra i più belli d’Italia e rappresenta un esempio di giardino con percorsi e strutture verdi che si sviluppano in modo articolato. La riapertura permette di visitare nuovamente questo spazio, che era stato chiuso al pubblico in passato.

Riapre il 28 marzo uno dei giardini più belli e segreti d'Italia: Pojega, costruito nel '700 dalla famiglia Rizzardi e perfetto esempio di giardino "all'italiana", con percorsi e strutture verdi.