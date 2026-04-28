Negli ultimi tempi, il Giappone ha mostrato segnali di distacco dall'influenza statunitense, assumendo un ruolo più attivo nella definizione della sicurezza nella regione asiatica. La politica degli Stati Uniti nel Pacifico, avviata dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha subito variazioni che hanno portato il Giappone a riconsiderare le proprie alleanze e strategie. Questa evoluzione si manifesta con iniziative e decisioni che riflettono una maggiore autonomia nel settore della difesa e della sicurezza.

La politica statunitense nell’immenso teatro del Pacifico, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha avuto un approccio che viene definito “ hub and spoke ” (centro e raggio) ovvero di definizione di alleanzepartenariati bilaterali con Paesi chiave o comunque riconducibili a una sfera di interesse ben definita. Questo approccio ha individuato nel Giappone, Corea del Sud, Filippine e Australia i suoi “raggi” principali, utilizzati come estensori e abilitatori delle politiche di sicurezza statunitensi nella regione dell’Asia-Pacifico. Questo modello relazionale negli ultimi anni si sta trasformando in uno schema più complesso, per una serie...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Giappone non si fida più degli Usa e diventa attore della politica di sicurezza asiatica

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