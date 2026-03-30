Teheran non si fida degli Usa e alza il prezzo della guerra Trump al bivio

A Teheran, le autorità esprimono disaccordo con gli Stati Uniti riguardo alle trattative per la fine del conflitto iniziato il 28 febbraio, coinvolgendo anche Israele. In questo contesto, le tensioni tra le parti aumentano e si rafforzano le posizioni sulla possibilità di escalation militare. Il governo iraniano ha inoltre dichiarato di non fidarsi delle intenzioni americane e di voler mantenere alta la soglia di resistenza.