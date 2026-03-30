Teheran non si fida degli Usa e alza il prezzo della guerra Trump al bivio
A Teheran, le autorità esprimono disaccordo con gli Stati Uniti riguardo alle trattative per la fine del conflitto iniziato il 28 febbraio, coinvolgendo anche Israele. In questo contesto, le tensioni tra le parti aumentano e si rafforzano le posizioni sulla possibilità di escalation militare. Il governo iraniano ha inoltre dichiarato di non fidarsi delle intenzioni americane e di voler mantenere alta la soglia di resistenza.
Mohammad Bagher Ghalibaf non si fida degli Stati Uniti e della loro volontà negoziale per porre fine alla guerra scatenata contro l’Iran, assieme a Israele, il 28 febbraio. Il presidente del Parlamento iraniano, che secondo diverse voci sarebbe il negoziatore incaricato di gestire i colloqui di pace, ha accusato esplicitamente Washington, che “invia pubblicamente messaggi di negoziazione e dialogo mentre segretamente pianifica un attacco di terra”. Il senso delle parole del capo dei legislatori di Teheran è chiaro: l’Iran non intende farsi trascinare in una nuova spirale ribassista dopo che per due volte, da aprile a giugno 2025 e tra... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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