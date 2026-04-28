Il giallo del testamento da 1,8 milioni di euro | due perizie opposte e le monache pronte alla battaglia civile

Una disputa legale riguarda un testamento dal valore di 1,8 milioni di euro, con due processi in corso: uno civile, in cui una congregazione di monache di Modica ha presentato richiesta di revoca, e uno penale, che ha dichiarato prescritto il presunto reato di falsità in testamento olografico. Sul fronte delle perizie, sono state presentate due valutazioni contrastanti. La vicenda coinvolge diversi aspetti legali legati alla validità e alla validità del documento.

Disputa legale su un testamento da 1,8 milioni di euro: sono due i processi, uno civile su cui pende richiesta di revocazione promossa da una Congregazione di monache di Modica e l'altro penale che ha dichiarato prescritto il reato ipotizzato, ovvero falsità in testamento olografico. Le parti in causa sono la madre delle due nipoti di una anziana, e appunto, le monache. Due i testamenti contestati, scritti di proprio pugno da una anziana, deceduta nel 2019; il primo risale ad aprile del 2005 in cui i beni vengono lasciati alle monache della congregazione, il secondo del 2017 in cui veniva «revocata» l'intenzione di lasciare tutto alle monache nominando eredi universali le due figlie della nipote.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il giallo del testamento da 1,8 milioni di euro: due perizie opposte e le monache pronte alla battaglia civile Notizie correlate Il giallo della supercar da 30 milioni sparita nel nulla: fu venduta a soli 10 euro a due francesiSarebbe stata venduta a soli 10 euro, l'Alfa 33 Stradale da 30 milioni, la supercar al centro di una indagine della Procura di Milano: emerge dalle... Leggi anche: Garlasco, perizie opposte sui pc: cosa vide davvero Chiara Poggi prima di essere uccisa Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Testamento ribaltato e patrimonio sotto sequestro: la decisione del tribunale; Il Paradiso, trama 29/4: Irene dà l'addio a Johnny, Greta scopre il furto del testamento; Malattia Marcello Mastroianni, com’è morto l’iconico attore| La ‘confessione’ durante l’ultimo film; Il paradiso delle signore - Daily 8-157a puntata su RaiUno - Guida TV. Il giallo del testamento da 1,8 milioni di euro: due perizie opposte, una famiglia spaccata e le monache pronte alla battaglia civileDisputa legale su un testamento da 1,8 milioni di euro : sono due i processi, uno civile su cui pende richiesta di revocazione promossa da una Congregazione di ... gazzettadelsud.it Ceresio in Giallo: 637 opere in gara, finale a Varese il 24 maggio a Ville Ponti. - facebook.com facebook Giallo di #Pietracatella, nuove audizioni in Questura e accertamenti sul cellulare della figlia Alice Di Vita. Gli inquirenti stanno ipotizzando una possibile assunzione bis di #ricina avvenuta il 26 dicembre. x.com