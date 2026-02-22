Il giallo della supercar da 30 milioni sparita nel nulla | fu venduta a soli 10 euro a due francesi

Il furto della supercar da 30 milioni, avvenuto a Brescia, è stato causato da una vendita fraudolenta a due francesi per soli 10 euro. Gli investigatori hanno scoperto che l'auto di lusso, appartenente a un appassionato di corse, era stata consegnata a un intermediario senza il suo consenso. La famiglia del proprietario originale ha avviato un’indagine per recuperare il veicolo e chiarire i dettagli della transazione sospetta. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle autorità.

Sarebbe stata venduta a soli 10 euro, l'Alfa 33 Stradale da 30 milioni, la supercar al centro di una indagine della Procura di Milano: emerge dalle indagini difensive degli avvocati della famiglia di Brescia erede del proprietario originario della fuoriserie, noto appassionato di auto da corsa. La ricostruzione degli avvocati. I tre legali, tra cui figurano due professionisti napoletani, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sono stati incaricati proprio dagli eredi di fare luce sulla scomparsa della rarissima fuoriserie, autentico gioiello del motorismo mondiale, che – secondo quanto viene riferito – "si è trovata al centro di una spirale di pressioni e minacce di azioni legali da parte di un amico di famiglia considerato il vero regista della vicenda" dopo la morte del proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Supercar da 30 milioni scomparsa, legali: “Venduta a 10 euro”L’Alfa 33 Stradale da 30 milioni è scomparsa, secondo le indagini, perché sarebbe stata venduta a soli 10 euro.

Che fine ha fatto l’Alfa Romeo da 30 milioni sparita da un box a Napoli? L’indagine della Procura di Milano e l’appello dei proprietari: “Centomila euro a chi ce la restituisce”L’Alfa Romeo da 30 milioni scomparsa da un box a Napoli è al centro di un'indagine della Procura di Milano, dopo che i proprietari hanno offerto 100.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Liguria, il giallo della bimba morta: Ore dopo il decesso la madre ha caricato il corpo in auto - L'Unione Sarda.it; Violento scontro tra due auto: feriti in codice giallo; Giallo della Alfa Romeo 33 Stradale da 30 milioni, ricompensa da 100.000 euro; Davide Perna, il giallo del promoter: così l’auto e il cadavere sono stati ritrovati nel fiume Liri.

Grave incidente a Besnate: auto in collisione, 5 feriti in codice giallo, uno rosso. Elicottero in azione - facebook.com facebook

Grave incidente a Besnate: auto in collisione, 5 feriti in codice giallo, uno rosso. Elicottero in azione x.com