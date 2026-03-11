A Garlasco, si sono svolte perizie contrastanti sui computer di Chiara Poggi, con l’obiettivo di chiarire cosa abbia visto prima di essere uccisa. La sera del 12 agosto 2007, Alberto Stasi uscito con il cane ha lasciato Chiara da sola davanti al suo computer per circa dieci minuti, un intervallo che ora viene analizzato nel corso delle indagini.

Dieci minuti. È il tempo in cui Alberto Stasi esce a portare a spasso il cane, la sera del 12 agosto 2007, lasciando Chiara Poggi sola davanti al computer. Cosa abbia fatto e visto la vittima in quell’intervallo è oggi al centro di una battaglia tra perizie che, invece di fare chiarezza (come quantomeno sarebbe auspicabile), sembrano moltiplicare le versioni dei fatti, e dunque complicare ulteriormente il tutto. Cosa accadde a Garlasco quella sera. Secondo i consulenti informatici incaricati dalla famiglia Poggi, in quei dieci minuti Chiara avrebbe aperto una cartella sul pc del fidanzato, denominata «militare», che in realtà conteneva foto intime di donne nude. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, perizie opposte sui pc: cosa vide davvero Chiara Poggi prima di essere uccisa

