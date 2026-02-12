C’era una volta il ghetto ebraico visita guidata all’ex aAbergo Diurno di Modena

Sabato pomeriggio l’ex Albergo Diurno di Modena apre le sue porte al pubblico. Alle 17, si potrà visitare le sue sale sotterranee e scoprire la storia degli ebrei in città con una guida. La visita fa parte di un percorso che ripercorre il passato di questo luogo e la presenza ebraica a Modena.

Sabato 14 febbraio alle 17 l’ex Albergo Diurno di piazza Mazzini apre le sue sale sotterranee per una visita guidata dal titolo “Gli ebrei in città. Dai pegni alle calze gialle, fino ad arrivare all’emancipazione”, un percorso di circa 45 minuti che invita a riscoprire una delle pagine più dense e significative della storia urbana modenese. Il racconto prende avvio nel 1638, quando il duca Francesco I d’Este istituisce il ghetto ebraico nel cuore della città, tra le attuali via Emilia e via Taglio, nel quadro della trasformazione di Modena in nuova capitale del Ducato. In quello spazio circoscritto, chiuso e regolato da norme precise, si sviluppa per oltre due secoli una vita intensa, fatta di lavoro, relazioni, restrizioni e resilienza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

