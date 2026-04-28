Il funerale degli intellettuali

È disponibile la seconda puntata di “Allegramente pessimista”, il podcast condotto da Francesco Piccolo. In questa puntata si discute del funerale degli intellettuali, analizzando come siano stati celebrati e rappresentati nel tempo. Il racconto si focalizza su eventi e testi storici legati a questa cerimonia, senza inserire opinioni o interpretazioni personali. La puntata approfondisce anche alcuni aspetti pratici e simbolici legati a queste occasioni, mantenendo uno stile diretto e informativo.

È la seconda puntata di “Allegramente pessimista”, il podcast di Francesco Piccolo che cerca di spiegare perché l’Italia non è cambiata È uscita sull’app del Post e sulle piattaforme di podcast la seconda puntata del podcast del Post registrato dal vivo a teatro Allegramente pessimista. Perché l’Italia non è cambiata, di Francesco Piccolo. Questa seconda puntata si intitola e prende spunto da un film famoso e molto amato: La terrazza di Ettore Scola, uscito nel 1980. La terrazza racconta il declino dei mestieri intellettuali nella Roma del tempo attraverso la storia di cinque uomini, tutti in preda a una crisi esistenziale, chi per lavoro e chi per amore: uno sceneggiatore, un giornalista, un funzionario della Rai, un produttore cinematografico e un deputato del Partito Comunista Italiano.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il funerale degli intellettuali Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Leggi anche: Giravolte e imbarazzi, il conformismo degli intellettuali si è allargato alla giustizia Immagini degli atleti usate dal Pd per il referendum, Fontana: "Barbarie intellettuali tremende"Le foto di Stefania Constantini e Amos Mosaner sono state utilizzate dal Pd per la campagna per il ‘no’ alla riforma della giustizia.