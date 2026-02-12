Immagini degli atleti usate dal Pd per il referendum Fontana | Barbarie intellettuali tremende

Il ministro Fontana critica duramente il Partito Democratico dopo che le immagini di Stefania Constantini e Amos Mosaner sono state usate nella campagna per il ‘no’ alla riforma della giustizia. Fontana parla di “barbarie intellettuale” e condanna l’utilizzo strumentale delle foto degli atleti, definendolo un gesto grave e ingiustificato. La vicenda ha già scatenato reazioni e polemiche tra chi ritiene che si sia superato il limite del rispetto.

Le foto di Stefania Constantini e Amos Mosaner sono state utilizzate dal Pd per la campagna per il ‘no’ alla riforma della giustizia. Lo denunciano gli stessi atleti a cui fanno eco diversi esponenti politici e il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios che ha definito “inopportuno e non condivisibile l'utilizzo di immagini dei nostri atleti per finalità di carattere politico”. Sul tema è intervenuto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Non c'è da ridere su queste cose. Siamo entrati in un periodo di barbarie intellettuali tremende. Purtroppo, la battaglia che si sta combattendo sul referendum vede una parte, purtroppo anche una parte dei giudici, che ha iniziato una campagna fondata sulle bugie.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Partito Democratico ha cancellato un post sui social che mostrava gli atleti di curling, dopo le proteste degli sportivi.

