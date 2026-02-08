A Salotto Blu si racconta L' amore socialista tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati
Pier Francesco De Robertis, già direttore del quotidiano "La Nazione", editorialista di QN, ha pubblicato recentemente con l'Editore Neri Pozza il romanzo dal titolo "Un amore socialista", che descrive il sodalizio politico e personale tra due grandi figure del Novecento, la cui influenza sulla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Un amore socialista il romanzo di Anna Kuliscioff e Filippo Turati scritto da Pierfrancesco De Robertis
Turati-Kuliscioff. Un amore socialista
Questa introduzione esplora il legame tra Anna Kuliscioff e Andrea Costa, figure di rilievo del socialismo italiano.
