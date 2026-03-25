L’Offesa a Verbania | in scena la vera storia di un errore giudiziario

A Verbania sarà rappresentato lo spettacolo “L’Offesa”, tratto dall’omonimo libro di Rosario Orlando. L’evento si terrà sabato 28 marzo alle 21 e racconta una vicenda reale legata a un errore giudiziario e alle conseguenze di un’accusa. Lo spettacolo riporta i dettagli di una storia vera, evidenziando le difficoltà di un lungo percorso verso la verità.

Una vicenda reale che racconta il peso di un’accusa e la lunga strada verso la verità. Sabato 28 marzo alle 21 arriva a Verbania lo spettacolo “L’Offesa”, tratto dall’omonimo libro di Rosario Orlando. Una rappresentazione intensa che porta sul palco uno dei casi più controversi di cronaca giudiziaria italiana. Al centro della narrazione c’è la vicenda di Anna Maria Manna, coinvolta alla fine degli anni ’90 in un’inchiesta per presunti abusi su minori in un comune della provincia di Taranto. Un’indagine costruita su testimonianze fragili e procedure discutibili, che porta all’arresto della donna, nonostante la sua totale estraneità ai fatti. Solo dopo quattordici mesi di detenzione arriverà la piena assoluzione, con l’archiviazione richiesta dalla stessa procura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - “L’Offesa” a Verbania: in scena la vera storia di un errore giudiziario Articoli correlati "Ahmen", in scena storia vera di Asim tra burocrazia e immigrazioneProsegue la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. L'agente segreto, la storia vera dietro alla scena della gamba mozzata nel film brasilianoL'ex Pablo Escobar di Narcos interpreta un ingegnere coinvolto negli scontri civili durante la dittatura militare brasiliana, che cerca di sfuggire... Tutti gli aggiornamenti su L'Offesa a Verbania in scena la vera... Argomenti discussi: Verbania torna agli Anni 60 con Sapore di mare: il musical tra nostalgia e primi amori; MALAGIUSTIZIA IN SCENA AL MAGGIORE. Un’offesa a una persona con disabilità è un’offesa a tuttiStorica sentenza del Tribunale di Verbania, che ha condannato due persone per aver offeso una donna con acondroplasia. Riconosciuto il risarcimento dei danni anche alle associazioni costituitesi parte ... disabili.com