Hoepli vende l’editoria scolastica a Mondadori | respinta l’offerta di Loro Piana per acquistare l’intera azienda

La casa editrice Hoepli ha deciso di vendere la sua divisione di editoria scolastica a Mondadori. Nel frattempo, l’offerta di acquisto dell’intera azienda da parte di Loro Piana è stata respinta. La transazione tra Hoepli e Mondadori riguarda specificamente i segmenti di editoria scolastica e non l’intera società. La conclusione dell’operazione appare prossima, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle tempistiche.

Si avvicina ormai a grandi passi la battuta conclusiva per la casa editrice Hoepli. Nonostante un’offerta per acquisire l’intera attività avanzata nei giorni scorsi attraverso una scatola societaria dal gruppo Loro Piana, storica azienda italiana che opera nel settore dell’abbigliamento e dei tessuti di altissima gamma, gli eredi del ramo della famiglia che controllano la maggioranza delle azioni dell’editrice hanno firmato per una cifra ancora imprecisata l’accordo di cessione a Mondadori del catalogo dell’editoria scolastica. Le trattative sulla cessione della scolastica di Hoepli erano iniziate molti mesi fa, come svelato dal Fatto: manca solo l’annuncio formale della vendita del ramo di scolastica sarà dato entro brevissimo tempo, una volta chiuse le formalità legali alla casa editrice della famiglia Berlusconi, quotata in Borsa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hoepli vende l’editoria scolastica a Mondadori: respinta l’offerta di Loro Piana per acquistare l’intera azienda Notizie correlate Mondadori prova a salvare Hoepli: presentata un'offerta per l'acquisizione dell’editoria scolastica. “Comunicheremo ulteriori sviluppi”Milano, 25 marzo 2026 – Possibile svolta per il tanto discusso futuro della storica libreria Hoepli. Mondadori vuole comprare il ramo scolastico di Hoepli: presentata l’offertaIl gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per il ramo scolastico della casa editrice Hoepli: "Abbiamo fatto pervenire una diversa offerta che... Aggiornamenti e dibattiti Hoepli, offerta di Mondadori per l’editoria scolasticaPiù o meno 13 mesi dopo il tentativo di acquisire tutto, Mondadori torna alla carica su Hoepli, in liquidazione dal 10 gennaio, con un’offerta di circa 15 milioni, solo per il ramo d'azienda relativo ... ilmessaggero.it Hoepli, da Mondadori un'offerta per il ramo dell'editoria scolasticaIl gruppo Mondadori ha sottoposto al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall'assemblea dei soci di Hoepli, un'offerta per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica, che ... rainews.it