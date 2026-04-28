A Montelupo Fiorentino, tra sorrisi e complicità, si sente spesso una battuta che fa riferimento al matrimonio: “Quasi quasi ci sposiamo”. La frase, pronunciata in modo scherzoso, riflette l’atmosfera di leggerezza che circonda il tema delle nozze tra amici o conoscenti. L’espressione viene usata frequentemente, senza intenti seri, come una battuta tra persone che condividono un rapporto di confidenza.

MONTELUPO FIORENTINO “Quasi quasi ci sposiamo“. Una frase detta spesso per gioco, tra sorrisi e complicità. Ma se per una sera diventasse il punto di partenza per ridere, riflettere e – perché no – immaginare davvero il grande passo? È da qui che nasce l’evento in programma mercoledì 6 maggio alla Fornace Sammontana di Montelupo Fiorentino, una serata fuori dagli schemi che mescola ironia, convivialità e suggestioni sul mondo del matrimonio. Protagonista sarà la comicità toscana di Gianmaria Vassallo, pronto a portare in scena uno spettacolo tutto dedicato alla vita di coppia: tra battute, gag e situazioni quotidiane, con quel mix di dolce e amaro che rende l’amore così.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fatidico “sì“. Uno spettacolo sul matrimonio

I CAUGHT MY WIFE CHEATING WITH A BLOGGER, AND INSTEAD OF A SCANDAL, I GAVE THEM SUCH A SHOW FROM

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