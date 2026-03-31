‘È l’ultima battuta?’ la recensione | uno sguardo frontale e realista sul matrimonio

È l’ultima battuta, l’ultimo film pensato, scritto e diretto da Bradley Cooper, non è una finestra, ma una vera e propria immersione, cinetica e sensoriale tra le pieghe del matrimonio. Laura Dern e Will Arnett incarnano perfettamente i due poli di scontro di un amore di cui nè loro, nè noi, possiamo tracciare le coordinate. Un film tragicomico sulla riscoperta del sé, al di là della coppia. L’arena di scontro dei sentimenti. In È l’Ultima Battuta?, Alex (Will Arnett) affronta la crisi di mezza età e un imminente divorzio, in cerca di un nuovo inizio nel mondo della stand-up comedy newyorkese, mentre Tess (Laura Dern) riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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