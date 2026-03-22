Gli sposi scelgono sempre più spesso di celebrare il loro matrimonio in cantina, trasformando i luoghi di produzione vinicola in ambienti per cerimonie. Le aziende vinicole offrono servizi dedicati, organizzando eventi che combinano l’atmosfera unica delle cantine con la celebrazione del matrimonio. La richiesta di questo tipo di eventi cresce, portando a un ampliamento delle strutture e delle proposte dedicate.

Matrimoni in cantina sempre più richiesti e un modello di accoglienza che si amplia tra eventi, degustazioni e convention è la direzione intrapresa dalle Tenute del Cerro, gruppo vitivinicolo del Gruppo Unipol con cinque tenute tra Umbria e Toscana, dove l’ enoturismo sta assumendo un ruolo sempre più centrale accanto alla produzione di vino. Tra i casi più significativi c’è la Fattoria del Cerro di Montepulciano, dove la nuova cantina - in inaugurazione tra fine primavera e inizio estate - è già molto richiesta dagli sposi, soprattutto come set fotografico tra barricaia, botti e vigne. Tra le location anche Villa Grazianella e la tenuta di Monterufoli, che si prestano a ospitare eventi privati grazie al contesto paesaggistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enoturismo, il fatidico sì in cantina

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