Il dramma della Terra Santa Pizzaballa | Tutti soffrono ma c’è chi sta occupando

Da quotidiano.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto nella Terra Santa continua a coinvolgere numerosi civili, con molte persone che vivono in condizioni di sofferenza. Le tensioni persistono tra le parti coinvolte, e alcune aree sono sotto occupazione. L’arcivescovo ha sottolineato che il dolore delle persone coinvolte è costante, ma ha anche precisato che le situazioni variano e non possono essere considerate tutte uguali. La situazione rimane complessa e difficile da affrontare.

Roma, 28 aprile 2026 – Un conto è il dolore, che “rimane sempre dolore” senza che “sia nostra intenzione stilare una graduatoria della sofferenza”, altro sono le situazioni che “non sono tutte identiche”. Perché, sul punto è netto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, “esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra chi possiede le armi e chi ne è minacciato, tra chi occupa e chi è occupato”. Riconoscere tale distinguo “è un atto di rispetto verso la giustizia e la verità”. Il patriarca di Gerusalemme affida ad una lunga lettera pastorale alla diocesi la sua disamina sul presente della Terra Santa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il dramma della Terra Santa. Pizzaballa: “Tutti soffrono, ma c’è chi sta occupando”

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