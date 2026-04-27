Il Patriarca di Gerusalemme ha scritto una lunga lettera pastorale indirizzata ai fedeli della sua diocesi. Nella lettera, ha affermato che tutti soffrono, ma ha distinto tra chi occupa e chi è occupato. La comunicazione riguarda la situazione attuale e le dinamiche di occupazione nella regione, senza entrare in dettagli specifici o fare commenti personali. La lettera è stata diffusa recentemente tra i membri della comunità locale.

Tutti soffrono ma c’è chi occupa e chi è occupato. Lo ha scritto il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, in una lunga lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Lettera del card. Pizzaballa: tutti soffrono ma c'è chi occupa e chi è occupato

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