Lettera del card Pizzaballa | tutti soffrono ma c’è chi occupa e chi è occupato

Da tv2000.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patriarca di Gerusalemme ha scritto una lunga lettera pastorale indirizzata ai fedeli della sua diocesi. Nella lettera, ha affermato che tutti soffrono, ma ha distinto tra chi occupa e chi è occupato. La comunicazione riguarda la situazione attuale e le dinamiche di occupazione nella regione, senza entrare in dettagli specifici o fare commenti personali. La lettera è stata diffusa recentemente tra i membri della comunità locale.

Tutti soffrono ma c’è chi occupa e chi è occupato. Lo ha scritto il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, in una lunga lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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