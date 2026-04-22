Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Documento di finanza pubblica 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’approvazione del documento che traccia le linee di bilancio e le previsioni economiche per il prossimo anno. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo ai contenuti specifici o alle modifiche rispetto alle versioni precedenti.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. All’ordine del giorno, a quanto si apprende, anche un disegno di legge sul riordino e la riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale e due decreti legislativi: uno sul Testo unico adempimenti e accertamento; e uno per recepire la direttiva Ue per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. “Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti” ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, prima di allontanarsi in auto...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica Il DEF è stato abolito La verità sul PSB e la nuova Finanza Pubblica 2025/2026 dopo la riforma Notizie correlate Al via il Cdm per il varo del Documento di finanza pubblicaAl via il Consiglio dei ministri che esaminerà il Documento di finanza pubblica 2026, e in cui è attesa anche la nomina di cinque nuovi... Al via il Cdm per il varo del Documento di finanza pubblica 2026Al via il Consiglio dei ministri che esaminerà il Documento di finanza pubblica 2026, e in cui è attesa anche la nomina di cinque nuovi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco il Documento di finanza pubblica: bilancio al limite e vincoli Ue ingabbiano Meloni; Cicloni extratropicali, ok della Regione allo stato di calamità naturale: Rimettiamo in moto le aziende colpite; Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm. Ok dal Cdm al nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardiRoma, 23 lug. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera nella notte al nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi. Il 29 luglio è previsto il voto in Parlamento. Nel dettaglio ... affaritaliani.it Ok in CdM al nuovo DDL anziani che prevede misure per non autosufficienti (e anche caregiver)Attraverso le deleghe al Governo si prevede di introdurre o rafforzare le misure per evitare l’istituzionalizzazione dei soggetti anziani, potenziando la domiciliarità, ma anche semplificando la ... disabili.com Il ministro dell’Economia Giorgetti: “Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti” - facebook.com facebook Grazie ai ns pubblici! Immagini dall’inaugurazione della mostra “Michelangelo Pistoletto: arte come documento di dialogo” prima iniziativa #SoutHeritage 2026 che segna il ritorno dell’artista a Matera (già ospite della fondazione nel 2005 con la mostra “Love x.com