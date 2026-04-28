Madre e figlia hanno scelto di far crescere i capelli in un lob lungo e luminoso, valorizzando il castano naturale. Il taglio viene modellato per adattarsi alle diverse età e occasioni, creando un effetto di somiglianza tra le due. La decisione di allineare le lunghezze rappresenta un gesto di condivisione tra loro, senza altre implicazioni. Entrambe sono state viste più volte con acconciature simili, confermando questa scelta estetica.

I l DNA non mente, la piega si adatta. Quando Kaia Gerber e Cindy Crawford decidono di sincronizzare le lunghezze in un lob lungo che esalta il castano, ricco e luminoso, firmano un passo a due di stile in cui lo stesso taglio viene plasmato per adeguarsi alle differenti fasi della vita. Cindy Crawford e Kaia Gerber, madre e figlia regine delle paillettes sul red carpet di Los Ageles X Capelli madre e figlia: il lob di coppia di Kaia Gerber e Cindy Crawford. Il brunette sciolto, in questa stagione, smette di essere una semplice cornice intorno al viso. Per trasformarsi, attraverso piccoli ma decisivi dettagli, in un confine fluido. Che accoglie la freschezza dei ventiquattro anni di Kaia e la pienezza radiosa di una bellezza senza scadenza come quella di sua madre Cindy.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il DNA non mente, la piega si adatta. Madre e figlia hanno deciso di sincronizzare le lunghezze, trasformando il lob in un vero e proprio "gioco di specchi" che sfida l'anagrafe

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