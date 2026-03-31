Che cos’è la ricina il veleno invisibile che ha ucciso madre e figlia dopo il cenone di Natale | perché finora le analisi non avevano trovato niente

Le analisi sul sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, decedute a Campobasso nei giorni successivi alle festività natalizie, hanno identificato la presenza di ricina, un veleno altamente tossico. Finora, le analisi non avevano rilevato tracce di questa sostanza, che ora è stata trovata nelle ultime verifiche. La ricina è nota come un veleno invisibile e potenzialmente letale.

La ricina è emersa dalle ultime analisi sul sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a Campobasso nei giorni successivi ai pranzi di Natale. Con la scoperta di questo veleno, la Procura ha aperto un nuovo fascicolo per duplice omicidio premeditato contro ignoti, abbandonando definitivamente l’ipotesi dell’intossicazione alimentare. La ricina è una fitotossina, cioè una proteina tossica di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino, comune anche nei climi mediterranei. Ha una caratteristica che la rende particolarmente insidiosa: lascia pochissime tracce nel sangue delle vittime e, ad oggi, non esiste alcun antidoto approvato per uso umano. 🔗 Leggi su Open.online

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