Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca, dove sono stati ricevuti con onori militari. Dopo l’accoglienza, si sono diretti nello Studio ovale per un incontro ufficiale. Successivamente, il re ha tenuto un discorso davanti al Congresso. La visita di Stato negli Stati Uniti rappresenta il secondo giorno di impegni ufficiali per il monarca britannico nel paese.

Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Per la coppia reale una ricca e complessa cerimonia di benvenuto con tanto di onori militari di ogni componente delle forze armate statunitensi e 21 salve di cannone. La cerimonia, conclusasi poi con il sorvolo di quattro caccia F-35, ha avuto inizio con lieve ritardo, probabilmente per consentire che la pioggia leggera che stava cadendo su Washington si interrompesse, come previsto dai bollettini meteo. Dopo la cerimonia di benvenuto Donald Trump e re Carlo si incontreranno nello Studio Ovale: un faccia a faccia a porte chiuse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III da Trump alla Casa Bianca, onori militari e l’incontro nello Studio ovale. Poi il discorso al Congresso

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