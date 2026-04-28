Dopo circa vent'anni dalla prima uscita, il sequel de Il diavolo veste Prada è arrivato nelle sale cinematografiche. La protagonista, interpretata da un'attrice nota, torna a interpretare il ruolo di una potente ed esigente direttrice di una rivista di moda. La stampa ha già espresso giudizi positivi, evidenziando l'entusiasmo generale per il ritorno del film. Le prime recensioni sottolineano l'energia e la cura nella ripresa della storia.

A circa vent’anni dal debutto del cult originale, l’iconica Miranda Priestly torna finalmente a dominare il grande schermo nell’attesissimo sequel Il diavolo veste Prada 2. Le prime reazioni della stampa internazionale descrivono il film come un successo fenomenale, capace di bilanciare perfettamente nostalgia e modernità. Definita una “parodia sferzante dei media”, l’opera offre una riflessione urgente e profonda sullo stato attuale del giornalismo. Con un cast stellare guidato da Meryl Streep e Anne Hathaway, il film si preannuncia ora come un “successo enorme”, divertente e sinceramente commovente. Ecco come di consueto un’esaustiva carrellata di primi pareri; la maggior parte dei critici ha accolto il film con estremo calore, lodando la capacità di mantenere lo spirito dell’originale pur aggiornandosi ai tempi moderni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il diavolo veste Prada 2 conquista la stampa: le prime reazioni sono entusiastiche

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