‘Il Diavolo Veste Prada 2’ | è ufficiale sono aperte le prevendite

Le prevendite per il film Il Diavolo Veste Prada 2 sono ufficialmente aperte. Il sequel, che vede il ritorno di Miranda Priestly e delle sue scarpe, uscirà nelle sale il 29 aprile. La conferma dell’uscita è arrivata e i fan possono già prenotare i biglietti. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo di una serie amata dal pubblico.

Il ticchetìo delle scarpe di Miranda Priestly fa il suo ingresso il 29 aprile sul grande schermo, per tornare protagonista nel tanto atteso sequel Il Diavolo Veste Prada 2. Sono ufficialmente aperte le prevendite da oggi per potersi assicurare il proprio posto allo spettacolo inaugurale. Moda, amore, amicizia e qualche ‘diavolo’ ancora da affrontare, nel capitolo 2 del film cult, con protagoniste Meryln Streep e Anne Hathaway. L’evento dell’anno. Proprio così! Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del film cult del 2006, diretto da David Frankel. Manca ormai sempre meno al 29 aprile, data in cui il sequel prodotto da 20th Century debutterà sul grande schermo, e da oggi, possiamo dirlo: Sono aperte le prevendite per il grande evento cinematografico dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

