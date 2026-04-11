Il Diavolo Veste Prada 2 | le prime polemiche sulla colonna sonora

Sono iniziate le prime reazioni sulla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, un film che segna il ritorno delle protagoniste dell’industria della moda sul grande schermo. La colonna sonora include brani di artisti internazionali e si propone di accompagnare le scene con musiche di alto profilo. Le scelte musicali hanno suscitato discussioni tra gli spettatori, che hanno commentato le collaborazioni e le tracce inserite nel film.

. La nuova colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2 accompagna il ritorno delle icone della moda sul grande schermo tra look audaci e collaborazioni musicali di altissimo livello. Il ritorno de Il Diavolo Veste Prada 2 riaccende l’universo patinato e spietato della moda internazionale, dove ogni dettaglio diventa narrazione e ogni scelta estetica si trasforma in linguaggio di potere. In attesa dell’uscita mondiale prevista tra poche settimane, con il rientro sul grande schermo di Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt, è la musica a imporsi come primo segnale di questa nuova era: “Runway”, il brano firmato da Lady Gaga e Doechii, entra ufficialmente nella colonna sonora del film e ne diventa uno degli elementi più discussi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Lady Gaga e Doechii hanno unito le forze per il brano “Runway”, parte della colonna sonora de “Il diavolo veste Prada 2”Lunedì 6 aprile, la 20th Century Studios ha confermato le precedenti indiscrezioni sulla collaborazione tra Lady Gaga e Doechii per una nuova canzone...

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

Temi più discussi: Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a Seoul; Il Diavolo Veste Prada 2, al via il tour mondiale; Il diavolo veste Prada 2, il tour di Streep e Hathaway e quando esce il film in Italia; Il Diavolo veste Prada 2, arriva l'iconico maglione ceruleo.

Il Diavolo veste Prada 2, le pagelle look del tour mondiale: Meryl Streep e Anne Hathaway sfoggiano solo nero e rossoIl countdown è iniziato: il 1 maggio uscirà nelle sale di tutto il mondo Il Diavolo veste Prada 2, e quale tour promozionale può servirci dei look da sogno se non questa? ilmessaggero.it

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Il countdown per l'arrivo al cinema de Il diavolo veste Prada 2 è cominciato, così come il press tour del film intorno al mondo. Il primo effetto Tutte le beautyhaolic vogliono la chioma chocolate e scalata, comprensiva di frangia, di Andy Sachs aka Anne Hatha x.com

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