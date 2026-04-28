Il destino di Atm e il caso Malangone | scintille a Palazzo Marino sul futuro dei trasporti

Lunedì, a Palazzo Marino, si è svolta una riunione della commissione consiliare dedicata al futuro di Atm. I candidati al prossimo consiglio di amministrazione hanno risposto alle domande poste dai consiglieri comunali, proseguendo il dibattito iniziato la settimana precedente. La discussione si è concentrata sulla gestione e sulle prospettive dei trasporti pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle risposte o sui protagonisti coinvolti.

Il futuro di Atm entra nel vivo. Lunedì, in commissione consiliare a Palazzo Marino, proseguendo il dibattito già avviato la settimana scorsa, i candidati al prossimo consiglio di amministrazione hanno risposto punto su punto alle incalzanti domande dei consiglieri comunali. Al centro del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanisticaSi sono concentrate soprattutto sulla figura di Christian Malangone le audizioni dei possibili futuri membri del consiglio d'amministrazione di Atm,... Atm pensa al futuro, Malangone verso il ruolo di amministratore delegato. Fibrillazioni a sinistra: “No alla privatizzazione”MILANO, 23 aprile 2026 – È difficile pensare che Christian Malangone, oggi direttore generale del Comune, uomo di strettissima fiducia del sindaco... Altri aggiornamenti Il destino di Atm e il caso Malangone: scintille a Palazzo Marino sul futuro dei trasportiDalle polemiche sul ruolo di Christian Malangone al rischio di una 'privatizzazione mascherata' per le nuove metro: il piano per il futuro di Atm fa discutere Palazzo Marino. milanotoday.it Atm, polemica a Palazzo Marino. Critiche bipartisan sulle nomine: No a Malangone e Oppio nel cdaDalla maggioranza Giungi (Pd) e Cucchiara (Verdi) giudicano inopportune le scelte del sindaco. Dubbi di Marcora (FdI) su Marinali: Era in Webuild. Sala, intanto, smentisce la privatizzazione della ... ilgiorno.it