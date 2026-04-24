Il futuro di Atm si fa più chiaro con la possibile nomina di Christian Malangone come amministratore delegato. Attualmente direttore generale del Comune e vicino al sindaco, Malangone potrebbe assumere questo nuovo ruolo, mentre resta incerto il suo incarico come consigliere nel Consiglio d’amministrazione. Le discussioni sulla privatizzazione dell’azienda continuano a dividere le forze politiche di sinistra, che si oppongono fermamente a questa possibilità.

MILANO, 23 aprile 2026 – È difficile pensare che Christian Malangone, oggi direttore generale del Comune, uomo di strettissima fiducia del sindaco Giuseppe Sala, entri nel Consiglio d’amministrazione di Atm per restare consigliere semplice. E infatti, stando a indiscrezioni già riportate, non sarà così: la nomina ad amministratore delegato non sarà immediata, ma arriverà. https:www.ilgiorno.itmilanocronacasciopero-mezzi-24-aprile-x31t5r6p Secondo alcuni già a settembre, ma sulla tempistica resta comunque consigliata la cautela. Certo è che a sinistra ci sono già fibrillazioni non solo sulla sua nomina (ufficiosa ma non ancora ufficiale), ma...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atm pensa al futuro, Malangone verso il ruolo di amministratore delegato. Fibrillazioni a sinistra: “No alla privatizzazione”

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