Nomine Atm il caso Malangone accende la commissione | è indagato per San Siro e urbanistica

Venerdì mattina, in commissione comunale, si sono svolte le audizioni dei candidati al consiglio di amministrazione di Atm. L'attenzione si è focalizzata principalmente su Christian Malangone, che è attualmente sotto indagine per questioni riguardanti il progetto di San Siro e questioni urbanistiche. Durante le sedute, sono stati approfonditi aspetti relativi alla sua figura e alle sue eventuali responsabilità.

Si sono concentrate soprattutto sulla figura di Christian Malangone le audizioni dei possibili futuri membri del consiglio d'amministrazione di Atm, avvenute venerdì mattina in commissione comunale. L'attuale direttore generale di Palazzo Marino non è gradito a diversi consiglieri comunali, anche.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Malangone blocca le indagini: la sfida digitale su San SiroChristian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, ha rifiutato di fornire le credenziali di accesso ai propri dispositivi digitali... Vendita San Siro: indagati ex assessori, il dg Malangone e manager di Milan e InterUn nuovo sviluppo scuote il dossier sulla vendita di San Siro, con un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza che sta interessando diversi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il braccio destro di Sala Malangone nel cda di Atm tra i dubbi dei partiti; Atm pensa al futuro, Malangone verso il ruolo di amministratore delegato. Fibrillazioni a sinistra: No alla privatizzazione; Atm, la candidatura del dg del Comune Malangone fa discutere il centrosinistra; Malangone nel cda Atm, frena pure il Comitato legalità. Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanisticaTra la mozione degli affetti e le critiche per le inchieste su San Siro e urbanistica: polemiche in commissione per i nuovi vertici Atm e il futuro dell'azienda. Dubbi sulla cordata con Hitachi e We ... milanotoday.it Il braccio destro di Sala Malangone nel cda di Atm tra i dubbi dei partitiPronta la nomina del direttore generale del Comune nel board dell’azienda dei trasporti pubblici: il doppio incarico desta perplessità ... milano.repubblica.it COMUNICATO STAMPA Rifondazione Comunista: Su ATM il Sindaco non può decidere come se fosse sua proprietà. Il Consiglio Comunale si faccia sentire. Le scelte in corso su ATM non possono essere ridotte a una semplice partita di nomine, dichiarano N facebook