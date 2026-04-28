Il consuntivo 2025 Avanzo di gestione da oltre un milione

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale uscente ha discusso il consuntivo 2025 e le variazioni di bilancio, con un avanzo di gestione superiore a un milione di euro. Si tratta dell’ultimo confronto in aula prima dello scioglimento dell’assemblea. Durante la riunione sono stati analizzati i dati contabili relativi all’esercizio e approvate alcune modifiche al bilancio di previsione. La seduta si è protratta per diverse ore prima di concludersi.

Sul consuntivo 2025 e le variazioni di bilancio si consuma l’ultimo scontro del consiglio comunale uscente. Tra la maggioranza, che rivendica il “lascito“ di un Comune con "un bilancio sano, solido e profondamente orientato ai bisogni reali della città", e il Partito Democratico, per cui il documento contabile "certifica – invece – che Viareggio è rimasta ferma". Duello che, com’era prevedibile, è sconfinato in una schermaglia elettorale. Assenti i consiglieri del gruppo misto, ad eccezione di Pacchini, e di Civicamente. Tofanelli, capogruppo di FdI, ha chiesto di poter intervenire da remoto, ma il regolamento non lo prevede, A illustrare...🔗 Leggi su Lanazione.it

il consuntivo 2025 avanzo di gestione da oltre un milione
© Lanazione.it - Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milione

Semafori a Roseto, Marcone risponde agli attacchi del consigliere Petrini: “solo fango...”

Video Semafori a Roseto, Marcone risponde agli attacchi del consigliere Petrini: “solo fango...”

Notizie correlate

Bilancio gestione 2025: "L’avanzo cresce ancora. Nuove risorse per la città"di Gabriele Masiero "L’avanzo di amministrazione cresce e questo non è un dato tecnico, ma il segnale concreto di una gestione attenta delle risorse...

Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Enpap, approvato il Bilancio Consuntivo 2025 con un avanzo di 32 milioni; Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milione; Consiglio provinciale: approvato il consuntivo 2025. Un avanzo di amministrazione di circa 13 milioni; Poggibonsi, approvato il consuntivo 2025: avanzo da 2,3 milioni e scontro sulle tariffe scolastiche.

avanzo di il consuntivo 2025 avanzoApprovato il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Reggio: registrato un avanzo disponibile di 4,9 milioni di euroNella seduta di lunedì 27 aprile il Consiglio comunale ha approvato Bilancio consuntivo 2025 del Comune di Reggio Emilia con 20 – Pd, M5S, Lista Massari, Europa Verde -Possibile – favorevoli e 8 contr ... sassuolo2000.it

avanzo di il consuntivo 2025 avanzoBilancio 2025 con oltre 2 mln. di avanzo, Nugnes: E' il risultato di tuttiROSETO DEGLI ABRUZZI - Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato ieri sera il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, registrando il voto favorevole compatto delle forze di maggioranza. Il ... ekuonews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.