Il consuntivo 2025 Avanzo di gestione da oltre un milione

Il Consiglio comunale uscente ha discusso il consuntivo 2025 e le variazioni di bilancio, con un avanzo di gestione superiore a un milione di euro. Si tratta dell’ultimo confronto in aula prima dello scioglimento dell’assemblea. Durante la riunione sono stati analizzati i dati contabili relativi all’esercizio e approvate alcune modifiche al bilancio di previsione. La seduta si è protratta per diverse ore prima di concludersi.

Sul consuntivo 2025 e le variazioni di bilancio si consuma l’ultimo scontro del consiglio comunale uscente. Tra la maggioranza, che rivendica il “lascito“ di un Comune con "un bilancio sano, solido e profondamente orientato ai bisogni reali della città", e il Partito Democratico, per cui il documento contabile "certifica – invece – che Viareggio è rimasta ferma". Duello che, com’era prevedibile, è sconfinato in una schermaglia elettorale. Assenti i consiglieri del gruppo misto, ad eccezione di Pacchini, e di Civicamente. Tofanelli, capogruppo di FdI, ha chiesto di poter intervenire da remoto, ma il regolamento non lo prevede, A illustrare...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milione Semafori a Roseto, Marcone risponde agli attacchi del consigliere Petrini: “solo fango...” Notizie correlate Bilancio gestione 2025: "L’avanzo cresce ancora. Nuove risorse per la città"di Gabriele Masiero "L’avanzo di amministrazione cresce e questo non è un dato tecnico, ma il segnale concreto di una gestione attenta delle risorse... Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Enpap, approvato il Bilancio Consuntivo 2025 con un avanzo di 32 milioni; Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milione; Consiglio provinciale: approvato il consuntivo 2025. Un avanzo di amministrazione di circa 13 milioni; Poggibonsi, approvato il consuntivo 2025: avanzo da 2,3 milioni e scontro sulle tariffe scolastiche. Approvato il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Reggio: registrato un avanzo disponibile di 4,9 milioni di euroNella seduta di lunedì 27 aprile il Consiglio comunale ha approvato Bilancio consuntivo 2025 del Comune di Reggio Emilia con 20 – Pd, M5S, Lista Massari, Europa Verde -Possibile – favorevoli e 8 contr ... sassuolo2000.it Bilancio 2025 con oltre 2 mln. di avanzo, Nugnes: E' il risultato di tuttiROSETO DEGLI ABRUZZI - Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato ieri sera il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, registrando il voto favorevole compatto delle forze di maggioranza. Il ... ekuonews.it Consiglio Provinciale: approvato il consuntivo 2025 :un avanzo di amministrazione di circa 12 milioni 640 mila euro - facebook.com facebook Approvato il conto di gestione 2025. Un avanzo di amministrazione di circa 12 milioni 640 mila euro. Valettini: "È un bilancio sano, responsabile e orientato al futuro della Provincia di Massa-Carrara" x.com