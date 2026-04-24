Sampdoria rivoluzione al vertice | addio Manfredi arriva De Gennaro

Il 24 aprile 2026, il presidente della Sampdoria ha annunciato le proprie dimissioni, lasciando il ruolo. Al suo posto è stato nominato un nuovo dirigente, che entrerà in carica nel prossimo futuro. La società ha comunicato ufficialmente questa scelta, segnando un cambiamento alla guida del club. La decisione arriva in un momento di transizione per la squadra, che si prepara a una nuova fase amministrativa.

? Cosa sapere Manfredi si dimette dalla presidenza Sampdoria il 24 aprile 2026 lasciando il posto a De Gennaro.. La nuova gestione di Joseph Tey deve garantire la salvezza in Serie B contro il Cesena.. La presidenza della Sampdoria cambia pelle questo venerdì 24 aprile 2026, con le dimissioni ufficiali di Manfredi che consegnano la guida del club a Joseph Tey dopo settimane di tensioni interne. Il ribaltone societario avviene proprio mentre il gruppo si prepara alla sfida decisiva contro il Cesena, necessaria per blindare la permanenza in Serie B. Il passaggio di consegne è stato formalizzato attraverso una nota ufficiale in cui la società ha preso atto dell’addio di Manfredi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampdoria, rivoluzione al vertice: addio Manfredi, arriva De Gennaro Notizie correlate Sampdoria, clamoroso scossone: Manfredi pronto a dire addio? La situazione ai verticiChivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Vlahovic Juve, l’infortunio è un... Leggi anche: Sampdoria, ufficiale: c'è un nuovo presidente. Manfredi lascia Aggiornamenti e dibattiti Sampdoria, si dimette il presidente Manfredi: È stato un onore. Al suo posto De GennaroIl massimo dirigente ha deciso di lasciare il suo incarico, spiegando in una lunga nota le motivazioni della sua scelta: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Sampdoria, scontro al vertice: scendono in campo i legali. Tey vuole Manfredi fuori dalla società per garantire liquiditàIn casa Sampdoria lo scontro interno tra Joseph Tey e Matteo Manfredi rischia di sfociare in un contenzioso su più livelli. Da una parte Tey, che avrebbe immesso circa 130 milioni e ritiene di avere d ... calciomercato.com