Malore per il figlio di Beatrice Valli | Ha avuto una pallonata in petto sono dovuta tornare da Sanremo

Beatrice Valli ha dovuto lasciare Sanremo a causa di un'emergenza medica che ha coinvolto il suo figlio maggiore, Alessandro. L'influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha riferito che il bambino ha ricevuto una pallonata in petto, motivo per cui si è resa necessaria la sua partenza dall'evento. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i follower e i presenti al Festival.