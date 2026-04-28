Il Comune di Brancaleone chiude il mandato con un colpo da un milione per le strade di Caldara e San Giorgio

Il Comune di Brancaleone ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro destinato ai lavori di messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio. Le due strade, situate in zone di particolare valore paesaggistico, presentano da tempo problemi strutturali che richiedono interventi di miglioramento. La somma ottenuta coprirà le spese necessarie per interventi di riparazione e consolidamento delle arterie.

Il Comune di Brancaleone ha ottenuto un finanziamento da un milione per la messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio, due aree di grande valore paesaggistico ma da tempo segnate da criticità strutturali. Il progetto si è posizionato al n. 364 su 1.475 nella graduatoria nazionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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