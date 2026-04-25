Brancaleone | 1 milione per fermare il dissesto a Caldara e San Giorgio

A Brancaleone sono stati assegnati un milione di euro destinati a interventi di messa in sicurezza di Caldara e San Giorgio. La somma è stata stanziata con l’obiettivo di prevenire il dissesto nelle due zone. Le risorse saranno utilizzate per realizzare lavori di consolidamento e miglioramento delle strutture. La decisione è stata resa nota dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui tempi di intervento.

?? Cosa sapere Brancaleone riceve 1 milione di euro per la messa in sicurezza di Caldara e San Giorgio. I fondi finanzieranno la stabilizzazione del terreno e la prevenzione del rischio idrogeologico locale. Il Comune di Brancaleone riceve un finanziamento da 1 milione di euro per mettere in sicurezza le strade di Caldara e San Giorgio, zone dove il paesaggio incontra la necessità di interventi strutturali urgenti. La proposta presentata dall'amministrazione ha ottenuto il numero 364 su un totale .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brancaleone: 1 milione per fermare il dissesto a Caldara e San Giorgio Notizie correlate Mondello: canali e vasche per fermare il dissestoOggi, venerdì 13 marzo 2026, la sicurezza idrogeologica di Mondello diventa priorità assoluta per il governo guidato da Renato Schifani. Rocca d’Arce nel caos: 7 milioni per fermare il dissesto idrogeologicoIl territorio di Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, affronta una crisi infrastrutturale e abitativa senza precedenti a seguito dei violenti... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Brancaleone, un milione per la messa in sicurezza di Caldara e San Giorgio · ilreggino.it; Brancaleone, il Comune ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per le strade di Caldara e San Giorgio. Brancaleone, ul Comune ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per le strade di Caldara e San GiorgioIl Comune di Brancaleone ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro per la messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio, due aree di grande valore paesaggistico ma da tempo segnate ... strettoweb.com