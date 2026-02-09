Prima il colpo al bar poi il tentativo in un altro negozio | l' uomo che gira per le strade con arnesi da scasso

Da monzatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Seregno mentre si aggirava per le strade con arnesi da scasso. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato chiavi alterate, grimaldelli e 147 euro in contanti che l’uomo non è riuscito a spiegare. Poco prima, aveva messo a segno un colpo in un bar e aveva tentato di entrare in un altro negozio. Ora si trova in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

