Prima il colpo al bar poi il tentativo in un altro negozio | l' uomo che gira per le strade con arnesi da scasso

Un uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Seregno mentre si aggirava per le strade con arnesi da scasso. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato chiavi alterate, grimaldelli e 147 euro in contanti che l’uomo non è riuscito a spiegare. Poco prima, aveva messo a segno un colpo in un bar e aveva tentato di entrare in un altro negozio. Ora si trova in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

Quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Seregno lo hanno fermato e perquisito lo hanno trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, oltre a 147 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per lui – un 40enne italiano già noto alle forze dell'ordine – è.

