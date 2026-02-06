Mai bandiera bianca | il Comune aderisce alla campagna contro la violenza sulle donne

Il Comune di Pordenone ha deciso di unirsi alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”. Con una delibera ufficiale, l’amministrazione comunale ha confermato il suo impegno nel contrastare ogni forma di sopruso e violenza. La decisione arriva in un momento in cui il problema resta attuale e richiede attenzione concreta.

Il Comune di Pordenone, tramite una delibera, ha scelto di aderire alla campagna nazionale promossa da Anci e Dipartimento per le Pari Opportunità, “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”. Un’iniziativa per contrastare la violenza di genere, che non è solo un’emergenza episodica, ma un fenomeno strutturale da contrastare e limitare con ogni mezzo possibile. Se è vero che queste battaglie non si combattono con i simboli, è altrettanto importante che il messaggio vada veicolato nel modo migliore. Da qui la scelta di una bandiera da esporre in tutti i comuni che richiama alla responsabilità pubblica e alla consapevolezza che la violenza contro le donne non è affatto un tema secondario.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L’Italia si distingue per l’impegno dei comuni nel combattere la violenza di genere, promuovendo iniziative di accoglienza e protezione delle vittime.

