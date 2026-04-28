Il Commissario Montalbano – Par condicio | trama cast e streaming dell’episodio in replica

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Par condicio de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Il commissario è alle prese con una doppia indagine: da un lato deve contenere le tensioni crescenti tra le due storiche famiglie mafiose di Vigàta, i Sinagra e i Cuffaro; dall’altro, sta cercando di far luce sulla scomparsa di Eva Ljubin, una giovane badante ucraina al servizio di un anziano professore. Seguendo flebili indizi, si addentra nella campagna siciliana fino a una vecchia stazione ferroviaria abbandonata, dove incontra Biagio, un uomo con disabilità mentale.🔗 Leggi su Tpi.it

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