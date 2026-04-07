Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio L’odore della notte de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast. Il ragioniere Emanuele Gargano è scomparso e con lui tutti i soldi che molti cittadini di Vigàta gli avevano affidato sperando di investirli fruttuosamente. Insieme a lui anche un giovane, Giacomo Pellegrino, che lo aiutava nell’attività, non ha lasciato traccia. Il commissario quindi può contare su due donne che lavoravano con Gargano; la prima è una studentessa che aveva intuito che qualcosa non quadrava, l’altra invece è la segretaria che è convinta dell’innocenza del ragioniere. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

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Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – La trama e il castL'odore della notte è il titolo dell'episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1. La trama e il cast. bitculturali.it

Il commissario Montalbano torna stasera in tv con l'episodio "L'odore della notte" #IlCommissarioMontalbano #serietv #fiction #fblifestyle - facebook.com facebook