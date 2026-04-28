La puntata mostra un Salvo Montalbano diverso dal solito, più giovane e meno sicuro, ancora in una fase iniziale della sua carriera. Accanto a lui, però, emerge in modo inaspettato un protagonista insolito: l’agente Catarella, che in questa storia avrà un ruolo decisivo Stasera, martedì 28 ap.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Commissario Montalbano, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: trama dell'episodio Par condicio, tra mafia, misteri e Catarella eore

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