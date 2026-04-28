Il commercio al dettaglio in Toscana si mantiene stabile, grazie alla spinta di città come Livorno e Firenze che sostengono i consumi. Tuttavia, il settore subisce gli effetti di un calo legato alle presenze di turisti che visitano velocemente le località toscane, influenzando i dati complessivi. Nonostante le difficoltà di un contesto internazionale teso, il settore commerciale regionale riesce a resistere.

FIRENZE – Il commercio al dettaglio italiano inizia ad accusare i colpi delle tensioni geopolitiche internazionali, ma la Toscana riesce a mantenere la linea di galleggiamento. È quanto emerge dai dati di marzo 2026 diffusi dall’Osservatorio permanente sui consumi Confimprese-Jakala, che fotografa una spesa delle famiglie improntata alla massima cautela. Se il quadro nazionale registra infatti una flessione dell’ 1,3% a valore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il territorio toscano fa segnare un debolissimo segno più, attestandosi a un +0,2%. Un equilibrio che gli analisti definiscono fragile: la regione si piazza a metà strada tra le aree del Paese in forte contrazione e una vera e propria ripresa economica, frenata dalla prudenza dei cittadini residenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il commercio toscano resta a galla: Livorno e Firenze trainano i consumi, ma pesa il turismo ‘mordi e fuggi’

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